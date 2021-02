Nigeria : plus de 300 jeunes filles enlevées dans une école

et AFP

publié le 26/02/2021 à 13:28

Vision d’horreur au Nigeria. Des dizaines d’hommes armés ont envahi les dortoirs d’une école pour jeunes filles, dans la nuit du jeudi 25 février. Selon des sources locales, ils ont kidnappé des centaines de jeunes filles. Un professeur à l’école de Jangebe, dans l’État de Zamfara, a confié que "plus de 300 filles sont toujours portées disparues".

Il s’agit d’un nouvel enlèvement de masse contre rançon dans cette région, où des groupes armés terrorisent les populations, volent du bétail et pillent les villages. 42 enfants avaient été enlevés la semaine dernière dans l’État du Niger, et plus de 300 garçons avaient également été kidnappés début décembre à Kankara dans l’État de Katsina.



Depuis près de dix ans, le nord-ouest et le centre du Nigeria connaissent des violences de la part de groupes criminels qui multiplient les enlèvements contre rançon et les vols de bétail. Ces bandes criminelles, qui se cachent souvent dans des camps dans la forêt de Rugu, sont motivées par l’appât du gain. Mais certaines ont tissé des liens forts avec les groupes djihadistes présents dans le nord-est.