Amour de jeunesse : une vie à l'attendre

publié le 26/02/2021 à 02:02

Soizic a repris contact avec son amour de jeunesse. Ils se sont toujours croisés durant leurs vies. Ils discutent ensemble au téléphone mais cet homme a une compagne. Soizic ne sait quoi penser de cette relation.

Bastien est en couple depuis un an avec une femme qui a repris ses études. Il sent qu'ils n'ont pas les mêmes attentes et pense à rompre.

La fille de Danièle est en couple avec un homme atteint de sclérose en plaques. Ils sont locataires et leur propriétaire souhaite vendre la maison. Mais cette maison est adaptée à la maladie du gendre de Danièle.

Claudia est à l'hôpital depuis un an et demi. Suite à une fracture du col du fémur, elle a eu des complications qui l'ont contrainte à se faire amputer d'une jambe. Seule face à cet évènement traumatisant, Claudia souhaite sortir de sa solitude.

Christophe a rencontré une fille sur une application de rencontres. Lorsqu'elle cette fille lui a demandé s'il s'est désinscrit, il a répondu par la positive. Mais ce n'était pas le cas. Christophe ne sait pas rattraper cette bêtise car il a un petit penchant pour elle.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

