Interdiction du voile : Castaner a "politiquement tort", juge Olivier Mazerolle

Christophe Castaner a expliqué ce matin sur RTL qu’il n’était pas favorable à l’interdiction du voile dans la rue. Il a juridiquement raison, mais politiquement tort. C’est vrai qu’il est impossible de prouver qu’une femme porte le voile avec des intentions prosélytes, mais le ministre de l’Intérieur ne peut pas s’en tenir à ce constat.



Il est le premier des garants de l’ordre public et ne pas ignorer que le port du voile est vécu comme une provocation par une partie grandissante de l’opinion publique. Non sans raison puisque les islamistes font de la tenue vestimentaire le premier véhicule de leur propagande. Il est voyant, il prouve leur influence, ce qui rallie de plus en plus de jeunes à leur cause.

Alors à défaut de contrôler le foulard, il serait possible de contrôler les attitudes et les réflexes qu’il contribue à justifier. Et Christophe Castaner pourrait en parler. Il tient à sa disposition un rapport rédigé à la demande du ministère de l’Intérieur, par le préfet Gilles Clavreul. Il recommande de donner une formation laïcité aux futurs fonctionnaires et aux futurs animateurs de vacances.

Le rapport conseille aussi de lutter contre ces marqueurs quotidiens, qui imposent la différence, par exemple en invoquant l’intérêt de l’enfant. Refuser systématiquement les dispenses pour les cours de natation, car l’absence d’un enfant le stigmatise et l’empêche de s’intégrer. C’était décevant ce matin d’entendre Christophe Castaner s’en tenir au juridisme et à des propos lénifiants sur cette question.