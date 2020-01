Ségolène Royal : "On veut la faire taire", déclare Jean-Pierre Mignard sur RTL

publié le 15/01/2020 à 18:36

L'avocat Jean-Pierre Mignard, proche de Ségolène Royal, apporte son soutien à l'ancienne ministre, qui devrait être démise prochainement de son poste d'ambassadrice des pôles après ses critiques de l'exécutif. Ségolène Royal est aussi dans le viseur de la justice avec une enquête préliminaire ouverte sur l'usage fait des moyens mis à sa disposition.

Jean-Pierre Mignard, avocat, est également un ami proche de Ségolène Royal. Il a en effet participé à sa campagne en 2007 et est le parrain de deux de ses enfants. "Mon sentiment est qu'on veut la faire taire", assure le membre du Comité consultatif national d'éthique.

Il juge qu'elle a "des positions très ouvertes sur tas de questions" et que c'est sa liberté de parole qui lui est reprochée et non ses "compétences qui sont reconnues". "La procédurière me semble bien exagérée", estime l'avocat. Selon lui, "Michel Rocard avait lui aussi également émis des critiques" alors qu'il était à ce poste. "Je crois que certains profitent de l'occasion, c'est une aubaine", ajoute l'ami de Ségolène Royal.

C'est une preuve de faiblesse de cette majorité Jean-Pierre Mignard, avocat et ami proche de Ségolène Royal.





"Quand il y a des personnalités ayant du tempérament, une histoire, on ne trouve pas leur place", assure Jean-Pierre Mignard. Il compare son sort à celui de Nicolas Hulot, des personnalités libres. Selon l'avocat, ce n'est pas une attitude dont le gouvernement devrait être fier. "C'est une preuve de faiblesse de cette majorité", s'insurge Jean-Pierre Mignard. Mais l'avocat ne doute pas de la capacité de Ségolène Royal à faire face à cette enquête. "C'est pas quelqu'un qui recule devant l'obstacle", assure-t-il. Selon lui, l'ancienne ministre de l'Environnement "souhaite retrouver sa complète liberté d'expression" et La République En Marche doit accepter que le "pluralisme puisse exister".

Jean-Pierre Mignard n'indique pas s'il pourrait être son avocat dans cette affaire, mais il assure qu'il ne "souhaite pas que de mauvais procès lui soient faits". Pour lui, l’enquête du Parquet national financier ne sera "certainement pas une grande affaire judiciaire".