et Marie-Bénédicte Allaire

publié le 15/01/2020 à 07:21

Ségolène Royal dans la tourmente. L'ancienne candidate socialiste à la présidentielle va être démise de ses fonctions d'ambassadrice en charge des pôles, après ses multiples attaques contre la politique du gouvernement. Elle a rendu elle-même publique la lettre qu'elle a reçue du quai d'Orsay, où on lui reproche d'exercer ses fonctions avec trop de légèreté.

"Je ne démissionnerai pas" a toutefois prévenu l'ancienne ministre. Non seulement Ségolène Royal ne veut pas partir mais elle voudrait également faire son retour sur la scène publique. Informée des intentions du gouvernement de mettre un terme à ses fonctions depuis déjà une semaine, elle est désormais libérée de tout devoir de réserve pour l'empêcher de dire ce qu'elle pense réellement.

Toulouse la semaine dernière, Marseille désormais, la campagne des élections municipales lui fournit des tribunes et elle aurait un grand nombre de demandes pour aller soutenir des candidats selon son entourage. "2020, c'est l'année où elle va sortir de sa coquille" prédit d'ailleurs un de ses proches. Enfin, Ségolène Royal n'a jamais cessé de surveiller sa cote de popularité et certains sondages la placent en tête des personnalités qui incarnent le mieux la gauche. Pour aller où et faire quoi? Elle n'exclut rien, c'est un principe chez elle.

À écouter également dans ce journal

International - Aux États-Unis, un Boeing a largué son kérosène au-dessus de plusieurs écoles près de Los Angeles, après un problème au décollage. Une vingtaine d'enfants et onze adultes se plaignant d'irritation de la peau ou de gêne respiratoire ont été traités.

Société - Un livre citant Benoît XVI vise le pape François et se montre très critique à l'égard du souverain pontife. Il l'attaque notamment sur la possibilité d'ordonner prêtres des hommes mariés en Amazonie.

Sport - En Ligue 1, trois matchs en retard auront lieu dans la soirée de ce mercredi 15 janvier : Nîmes-Rennes, Amiens-Reims et le leader parisien qui se déplacera à Monaco.