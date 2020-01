publié le 14/01/2020 à 15:15

Admirée par certains, décriée par d'autres... Greta Thunberg continue de mobiliser sur les enjeux environnementaux et le réchauffement climatique. Invité à l'antenne de RTL lundi 13 janvier, Nicolas Hulot a lui aussi alerté sur l'urgence et la lutte contre le changement climatique.

L'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire a tenu à saluer l'action menée par la jeune suédoise. "C'est l'ultime avertissement de la jeunesse aux adultes. Derrière qu'est-ce qu'ils disent ? Ne nous volez pas notre avenir. Je pense que c'est le comble que ce soit les enfants qui rappellent les adultes à leurs responsabilités. Si on en arrive là, c'est que vraiment, on a fait preuve d'aveuglement et d'ignorance", estime-t-il au micro de RTL.

Après avoir franchi l'Atlantique en voilier pour assister au sommet mondial de l'ONU pour le climat à New York en septembre, parcouru l'Amérique du Nord en train, rencontré Barack Obama, croisé Donald Trump puis retraversé l'océan pour être témoin de l'échec de la COP25 à Madrid, Greta Thuberg a été élue "personnalité de l'année" par le magazine Time.

"Ça se fait d'une manière bienveillante et constructive. C'est une main tendue. Quand on s'entête dans un modèle qui génère autant de tragédies sur des horizons assez courts, cela ressemble à une sorte de fanatisme de suicide collectif (...) Il y a une révolution à opérer mais faisons-le sans tarder parce que je pense qu'on a que trop tardé", alerte-t-il.