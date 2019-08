Ségolène Royal fustige les "concours de zizis" de Trump et Bolsonaro

publié le 01/09/2019 à 01:46

La dernière semaine a été rythmée par les passes d'armes entre le chef d'État brésilien Jair Bolsonaro et Emmanuel Macron. Sur fond d'incendies en Amazonie, le président du Brésil avait visé la France, lui demandant de s'occuper de ses affaires, mais il est allé jusqu'à répondre à un message sur Facebook dénigrant Brigitte Macron.

Un commentaire désobligeant qui a provoqué l'indignation de certains Brésiliens, mais également de Ségolène Royal. "Comme beaucoup, j'ai ressenti consternation et colère car ce qui s'est passé est symptomatique des violences faites aux femmes en général", a confié l'ancienne ministre de l'Écologie au Parisien.

Elle a ainsi pointé "ce chef d'État brésilien" qui "détourne l'attention dans un message d'une vulgarité innommable". Elle a développé alors un parallèle entre "la violence faite aux femmes et la violence faite à la nature".

Ségolène Royal n'a pas manqué d'égratigner Donald Trump, renvoyant dos à dos le président américain et son homologue Jair Bolsonaro. "On en a assez de ces pulsions de testostérone et de - excusez l'expression - ces concours infantiles de zizis", a tancé l'ex-candidate socialiste à la présidentielle de 2007.