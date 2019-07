publié le 18/07/2019 à 09:07

Avant d'être ministre de la Transition écologique et solidaire, et des Transports, Élisabeth Borne a été en 2014, directrice de cabinet de Ségolène Royal, quand elle était ministre de l'Écologie.

Interrogée à l'antenne de RTL sur ses liens avec l'ancienne ministre, Élisabeth Borne estime que "Ségolène Royal porte une vision de l'écologie qui se passe aussi sur le terrain et c'est aussi ma vision : agir concrètement et accompagner tous les Français". Et de poursuivre : "C'est bien le sens de l'intitulé du ministère de la Transition écologique et solidaire. Il ne faut laisser personne sur le bord de la route".

À peine nommée pour succéder à François de Rugy, Élisabeth Borne a dû s'expliquer sur le fait de ne pas avoir le titre de ministre d'État. "Ce ne sont pas les titres qui font les politiques. Le titre de ministre d'État, c’est la reconnaissance d’un parcours politique, comme François Bayrou, Gérard Collomb et François de Rugy. Je n’ai pas ce parcours politique. J'ai un autre parcours dont je suis aussi fière", explique-t-elle.