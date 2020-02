publié le 25/02/2020 à 15:11

Ségolène Royal, débarrassée de ses obligations d'ambassadrice des pôles, a désormais tout le loisir de commenter l’actualité et d'épingler le gouvernement avec un verbe acerbe sans concession. À peine plus d'une semaine après l'éclatement de l'affaire Griveaux, la fibre féministe de l'ex-candidate à la présidentielle est plus que jamais sensible.

"Il y en a marre des concours de quéquettes", a-t-elle lâché dans des propos un brin triviaux rapportés à L'Express. "On ne fait pas ça, surtout quand on tient des discours sur la famille et que l'on met ses enfants en avant. Le temps des femmes et venu. Avec nous, il n'y a pas ce genre de problèmes", explique-t-elle remontée.

Si elle semble creuser son sillon et préparer une éventuelle candidature pour 2022, elle fourbit ses armes et se dresse contre le président Macron. "Si j'étais à la place de Macron, la France irait mieux", affirme-t-elle.

"Cela peut sembler prétentieux de le dire, mais c'est vrai", rapporte L'Express. Du côté du président de la République, on craint l'"animal politique" qu'est Ségolène Royal. "Elle a un grand talent pour sentir la société française", confie une ministre proche du président à l'hebdomadaire.