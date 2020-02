publié le 14/02/2020 à 18:39

Les vidéos intimes mettant en cause Benjamin Griveaux, ont bouleversées les élections municipales de Paris. Après l'annonce du retrait du candidat investit par LaREM, les réactions se sont multipliées du côtés des politiques.

"Monsieur Griveaux incontestablement s'est comporté de manière irresponsable", a estimé Marine Le Pen, quelques heures après le retrait du candidat, lors d'un point presse à Nîmes. "Ces histoires de révélations sexuelles ont toujours existé et quand on est un responsable politique, on le sait et en règle générale on adapte son comportement à ce type de danger", a ajouté la présidente du Rassemblement national.



La vidéo a caractère sexuel a été mise en ligne par l'artiste contestataire russe, Piotr Pavlenski, qui a confirmé être à l'origine de sa diffusion. Marine Le Pen s'est exprimée à ce propos en déclarant : "Le profil de celui qui s'est rendu coupable de cette publication mérite qu'on aille un peu plus loin, qu'on gratte un peu" en évoquant "ce Russe anti-Poutine, qui a obtenu l'asile politique en France (en 2017, NDLR) et qui se permet ce type d'agissements".

Marine Le Pen s'interroge sur un potentiel "coup monté"

La dirigeante du RN a souhaité que la justice oeuvre "pour déterminer qui sont les coupables de ces agissements" et s'est également interrogée sur un potentiel coup monté : "Il faut peut-être voir si monsieur Griveaux n'a pas été en réalité victime aussi d'un coup monté", a déclaré Marine Le Pen. Elle évoque "quelque chose qui a été construit et qui pourrait d'ailleurs demain être utilisé contre d'autres responsables politiques pour pouvoir déstabiliser le processus démocratique dans une élection".