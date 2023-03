VIDÉO - Sebastian Marx : un Américain à Paris jour de grève

Ce mercredi 8 mars, Elodie Poux est remplacée par Sébastian Marx, un Américain vivant dans l'Hexagone. L'actualité de notre pays est particulièrement marquée par la réforme des retraites, alors l'humoriste s'étonne d'être convié pour en parler : "c’est comme inviter un français sur la radio américaine pour parler des armes à feu", ironise-t-il, "je ne vais rien vous apprendre". Pourtant, de son point de vue d'étranger, Sébastian comprend les enjeux des mouvements de contestations. "J’ai compris que le grand débat avec cette réforme, c’est entre une retraite à 62 ans ou à 64", résume-t-il. Il souligne par ailleurs que tous les Français refusent de s'accorder aussi sur 63 ans "63 apparemment, c’est un chiffre pourri", s'amuse-t-il.

Entre avoir du temps ou avoir de l'argent, les Français préfèrent la première option, nous rapporte l'humoriste. Outre-Atlantique, la réponse est bien différente, remarque-t-il, "eux répondent 'j’ai pas le temps de répondre, je dois gagner de l’argent'". Assurément, le système de travail est différent entre ces deux pays. En France, les semaines sont limitées à 35 heures, avec cinq semaines de congés payés et d'autres avantages sociaux comme la sécurité sociale. "En France, j’ai l’impression que le travail c’est juste un truc qu’on fait pour digérer entre les repas", commente Sébastian Marx concernant les pauses déjeuners.

La différence fondamentale réside dans l'appréciation du temps. Les grèves et les manifestations portent la revendication d'une vie après le travail et du temps pour en profiter. "Au fond, ce que les français veulent, c'est le beurre et le temps pour le déguster", explique Sébastian Marx.

