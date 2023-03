VIDÉO - Sandrine Sarroche : le coup de foudre de Marlène Schiappa

La championne de la semaine de Sandrine Sarroche est en couverture de Paris Match. Il s'agit de Marlène Schiappa. Attirée par le bandeau "rouge passion", l'humoriste s'est intéressée à son coup de foudre à Manhattan. "On connaissait Marlène la blogueuse. On connaissait Marlène l’écrivaine. On connaissait Marlène la Secrétaire d’État à l’Économie sociale et solidaire et à la vie associative. Désormais on découvre Marlène, la femme", ironise la chroniqueuse.

Avant de nous en dire plus au sujet de cette rencontre amoureuse, Sandrine Sarroche s'amuse en parcourant les premières lignes de l'article : "Ils se connaissent à peine depuis quelques heures, mais les regards qu’ils échangent sont déjà lourds de complicité". "Quel style !", commente l'humoriste, "à mon avis en plus d’avoir vendu les photos c’est elle qui a écrit l’article".

On apprend toutefois que l’heureux élu s’appelle Matthias Savignac, un homme de 49 ans à l’allure athlétique. "En plus, ils ont les mêmes initiales", constate Sandrine Sarroche avec ironie,"MS, et bientôt, ils auront la même maladie : MST".

