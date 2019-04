publié le 28/04/2019 à 16:15

Vers une refonte de l'espace Schengen ? Emmanuel Macron a entrouvert la porte à cette possibilité, lors de sa conférence de presse du 25 avril dernier. Le président de la République a indiqué qu'il était nécessaire de "profondément refonder notre politique de développement et notre politique migratoire (...) quitte à ce que ce soit un Schengen avec moins d'États".



Une déclaration saluée par Michel Barnier, le négociateur en chef pour l'Union européenne pour le Brexit. "Je pense qu'Emmanuel Macron pose de bonnes questions. Il faut que Schengen fonctionne. Quand on en parle, on parle du défis des migrations et de l'immigration non-contrôlé", a-t-il indiqué lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 28 avril.

Selon Michel Barnier, "il faut des frontières, des règles communes et de la solidarité. On a pas tout ça actuellement". Il souhaite aussi "encourager les pays à prendre leur part" dans l'accueil des migrants, sans pour autant instaurer une contrainte dans le cas où ils ne le souhaitent pas.