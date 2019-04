et Claire Gaveau

publié le 06/04/2019

Une phrase qui n'est pas passée inaperçue. Alors que le G7 des ministres de l'Intérieur s'est achevé vendredi 5 avril, Christophe Castaner a estimé que les ONG chargées de secourir les migrants en Méditerranée "ont pu se faire complices" des passeurs.



Tout en assurant que "les ONG jouent un rôle essentiel pour apporter de l'aide aux migrants", le ministre a dénoncé "une réelle collusion" ayant pu se produire avec les passeurs dans certains cas, lors de la conférence de presse finale. "On a observé que certaines ONG étaient en contact téléphonique avec des passeurs", a-t-il notamment relevé appelant dès lors les associations à avoir "une attitude responsable".

L'ONG SOS Méditerranée n'a pas tardé à réagir. Contactée par RTL, Sophie Rahal assure que les associations ne contactent "jamais les passeurs". "Je l'interprète comme une nouvelle manière de décrédibiliser notre travail", déplore-t-elle.

