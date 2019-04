publié le 10/04/2019 à 17:58

Le choix du prénom que donne les parents à leurs enfants en dit long sur l'évolution de la société. À la fois marqueur d'identité et d'intégration, les prénoms donnés par les immigrés en France font l'objet d'une étude menée par l’Institut national de l'étude démographique.



Les immigrés d'Europe latine par exemple étaient 65% à porter un prénom d'origine comme José ou Maria, à leur arrivée en France. Dans 80% des cas, ils ont choisi un prénom français pour leurs enfants comme Jean ou Marie et seuls 17% de leurs petits-enfants ont gardé un prénom de consonance latine.

On observe le même phénomène d'assimilation pour les immigrés maghrébins. Dans les années 1960, ils étaient 95% à avoir un prénom d'origine comme Mohamed ou Fatima. À la génération suivante, ils n'étaient plus que deux tiers et simplement 23% chez leurs petits-enfants.

Ces évolutions se traduisent par le fait que dans les années 1990 en France, 80% des prénoms étaient d'origine française et plus que 50% en 2005. Ils ont laissé place à une mode plus internationale avec l'arrivée de prénoms comme Ryan. De plus, il faut savoir que les prénoms évoluent et se multiplient : il en existait 2.000 en 1945 et plus de 13.000 aujourd'hui.