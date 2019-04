publié le 22/04/2019 à 15:35

C'est une école particulière, uniquement pour les femmes quel que soit leur âge ou leurs origines. Elles sont en recherche d'emploi, isolées ou en situations de précarité. Dans deux département de région parisienne, sept établissements sont financés par les Conseils départementaux. Une solution originale et efficace pour encourager leur intégration.



Soumia, 38 ans, par exemple, est étudiante à l'école française des femmes à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. "Comme toute femme au foyer, quand elle dépose ses enfants à l'école, elle a besoin d'autres choses pour elle. Quand je vais à l'école, je trouve ce que je cherche", explique-t-elle.

Dans cet établissement appartenant à un réseau unique en France, Soumia suit 36 heures de cours par semaine malgré un BAC+4 dans la finance en Algérie et déjà douze ans passée en France. "J'ai appris le bon français, j'ai plus confiance en moi", ajoute cette mère de deux enfants qui suit des cours d'informatique en plus de ses cours de français et s’entraîne à passer des entretiens d'embauche.

En 10 ans d'existence, ces écoles ont permis à 2.000 femmes de trouver leur place en France. Le rêve de Soumia ? Créer son entreprise en France et inspirer les autres femmes à apprendre "pour créer leur liberté".