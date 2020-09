Sarkozy, Juppé, Hollande, Jospin... L'éternel retour des anciens

publié le 11/09/2020 à 08:13

Jamais bien loin de la politique. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Lionel Jospin... L'ancienne garde fait son retour dans l'actualité politique. Alors que la majorité et les oppositions s'activent pour préparer les prochaines échéances électorales comme les régionales et la présidentielle, ces ténors distillent leurs conseils à leur famille politique et reviennent sur leur expérience du pouvoir.

Mélancolique, Alain Juppé raconte son "amitié politique forte" avec Jacques Chirac dans son dernier livre Mon Chirac, une amitié singulière. "Une amitié essentiellement politique" qui a duré plus de quarante ans. "Il est rare qu'un président de la République et qu'un Premier ministre se restent fidèles jusqu'au bout", a souligné le membre du Conseil constitutionnel sur France Inter.

Alain Juppé prédit un avenir politique à Édouard Philippe

Alain Juppé revient aussi sur la primaire de la droite en 2016. "Je confesse que, peut-être, n'étais-je pas totalement dévoré par l'ambition d'être président de la République", raconte-t-il dans Le Parisien. L'ancien maire de Bordeaux a aussi eu quelques mots à l'attention d'Édouard Philippe.

"La France aura besoin demain ou après-demain de ce qu'Édouard Philippe pourra lui apporter", a prédit l'ancien premier ministre de Jacques Chirac. Un avenir présidentiel ? "C'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas je lui garde mon amitié et une forme d'admiration", a-t-il répondu.

Nicolas Sarkozy, l'éternel recours

Le temps des tempêtes. Le livre de Nicolas Sarkozy caracolait en tête des ventes de livres mi-août. L'ancien président de la République y raconte les deux premières années de son quinquennat. Dans Le Figaro, il avait assuré que cet ouvrage n'avait "aucune dimension politique dans un projet de construction ou de continuation d'une carrière". Nicolas Sarkozy affirme "ne pas être en campagne". "Ça ne me manque pas ! Personne ne me croit, mais c'est la vérité", ajoutait-il.

Pourtant, le député LR de l'Yonne Guillaume Larrivé estime Nicolas Sarkozy pourrait "être une hypothèse" pour représenter la droite en 2022. "Être président de la République c'est être capable de diriger l'État, de rassembler les Français et d'incarner la France" et "Nicolas Sarkozy assurément a cette capacité de leadership et cette capacité presque historique à diriger la nation", affirmait-il sur Sud Radio.

François Hollande et le retour aux affaires

François Hollande veut sauver le Parti socialiste. Alors que la tentation du rassemblement avec les écologistes guette le parti, l'ancien président de la République estime que ce dernier doit rester "la grande force centrale" en vue de 2022. Mais l'ancien premier secrétaire socialiste n'en reste pas là. Invité de BFMTV, François Hollande a déclaré : "Je vais travailler sur le projet présidentiel".

Avant d'évoquer l'épineuse question de la candidature, l'ancien président de la République préfère se concentrer sur "la question" de "savoir ce qu’on propose aux Français". "Que veut-on faire pour le pays ? Quelle est notre inspiration ? Qu’est-ce que je peux apporter ? Après viendra l’homme ou la femme qui pourra porter le projet", a-t-il énuméré.

Lionel Jospin et sa vision pour 2022

Lionel Jospin, lui, ne défend pas la même ligne que François Hollande. Selon l'ancien premier ministre socialiste, le PS "doit retrouver de l'éclat. Pour réunir les Français, une gauche sociale et écologique doit se construire et se montrer audacieuse et réaliste. L'incantation ne suffira pas".



Lionel Jospin qui avait quitté la politique au soir de sa défaite au premier tour de la présidentielle le 21 avril 2002, n'est plus membre du Conseil constitutionnel depuis 2019. Il n'est donc plus soumis au devoir de réserve. Il s'apprête à publier un livre, Un temps troublé, consacré à la période politique ouverte en 2017".



Le retour de l'ancien premier ministre a été très commenté à gauche. Anne Hidalgo a souligné "un message puissant, inspirant pour celles et ceux qui croient toujours aux valeurs de la gauche et de l’écologie". Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, salue son "verbe juste", sa "vision claire" et sa "sagesse désintéressée".