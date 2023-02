Sandrine Sarroche : Olivier Dussopt, champion de la semaine, ou Françoise Sagan

Olivier Dussopt est le champion de la semaine. Invité sur RTL le mercredi 15 février, le ministre du Travail en a profité pour revenir sur la pension minimum à 1200 euros. "Alors moi aujourd’hui je vais vous faire un aveu : je ne comprends rien à cette histoire de retraite à 1200 euros pour tous. Par mois ? Par semaine ? Par pitié ? Enfin quand je dis, je ne comprends rien, je ne comprenais rien jusqu’à mercredi matin", lance l'humoriste qui a tendance à confondre Olivier Dussopt avec Françoise Sagan "quand elle était au bout de sa vie".



La somme de 1200 euros sera réservée à ceux qui ont eu une carrière complète, à temps plein. "Chaque année, vous avez 800 000 nouveaux retraités. Sur ces 800 000 nouveaux retraités par an, 200 000 auront une pension complète, une pension revalorisée, pardonnez-moi", avait alors expliqué le ministre du Travail. "Oui bien pension complète, demi-pension on va pas chipoter on n’est pas à l’hôtel !", poursuit Sandrine Sarroche.



