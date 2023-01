VIDÉO - Sandrine Sarroche : Brigitte Macron, sa championne de la semaine

Brigitte Macron est la championne de la semaine. "Figurez-vous que Brigitte Macron faisait sa manucure devant Public Sénat quand tout à coup, elle entendit la douce voix du ministre Franck Riester qui s’exprimait sur le sort réservé aux femmes dans le cadre de la réforme des retraites", nous raconte Sandrine Sarroche.

Elle ajoute que, "dans un geste d’une rare violence, Brigitte renversa son flacon de vernis rouge iconique longue tenue Dior. Elle était rouge de colère". Ni une, ni deux, d'après l'humoriste, la Première dame s'est adressée à son époux présidentiel. "Je n’ai pas cessé de t’aider, mais quand je vois chéri comment tu traites les retraitées, j’ai envie moi aussi de manifester" l'aurait-elle menacée.

Dans un contexte tendu de réforme des retraites et de contestations, sa compagne se sent esseulée, nous rapporte Sandrine Sarroche. "Il n’y a plus que l’article 49.3 qui compte pour toi et j’ai l’impression que tu ne penses plus qu’à tes histoires de Sécu". Tout ce qu'elle souhaiterait, c'est qu'il l'emmène danser ce soir.

