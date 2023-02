Sandrine Sarroche : Gérard Larcher, son champion de la semaine

Gérard Larcher est le champion de la semaine. Le président LR du Sénat a promis sur France Inter, mercredi 8 février, de faire évoluer le régime spécial des sénateurs. "En l'espace de dix secondes, Gérard Larcher a prononcé quatre fois le mot régime, comme disait Alfred Capus, les mots sont comme les sacs, ils prennent la forme de ce que l'on met dedans", lance Sandrine Sarroche. "Gérard Larcher qui parle de régime, non sérieux, c'est comme si Eric Ciotti nous parlait de brushing ou si Adrien Quatennens nous parlait de tendresse conjugale", ajoute-t-elle.

La carrière politique de Gérard Large est connue, de ses mandats de maire de Rambouillet jusqu'à la présidence du Sénat. "Il a testé tous les anciens régimes Weight Watchers, Dukan, Montignac, les ananas, la papaye, la foufourche, le jeûne intermittent du spectacle, le ramadan, mais rien n'a marché. À chaque fois, il a pris 10 kg", raille l'humoriste.

Lundi prochain, Gérard Larcher dînera avec le président de la République Emmanuel Macron. Et "l'addition sera salée", estime Sandrine Sarroche. "Si on ajoute le coût des matières premières, la location du semi-remorque, le gaz, l'électricité, le pressing des nappes et des bavoirs, un dîner avec Larcher c'est un point de PIB", conclut-elle.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info