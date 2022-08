Vacances d'été : pour les ministres, "ça n'existe pas", affirme Bachelot

Bruno Le Maire en maillot de bain au bord de mer, en Bretagne, Marlène Schiappa sous le soleil de Sicile... Les ministres s'affichent en vacances à huit jours de la rentrée. Des vacances a priori très studieuses si l'on en croit leurs prédécesseurs qui se sont confiés à notre micro. Lorsqu'on demande à Roselyne Bachelot, quatre fois ministre, si elle se reposait lorsqu'elle était au gouvernement, la réponse fuse : "Non".

"Si vous êtes secrétaire d'État au chou farci, vous pouvez peut-être prendre des vraies vacances, mais autrement, ça n'existe pas", assure-t-elle. En réalité, ce qui change, c'est simplement le rythme : pas de Conseil des ministres, pas de séance à l'Assemblée, mais Corinne Lepage se souvient que lorsqu'elle était ministre, elle échangeait quand même tous les jours avec ses conseillers. "Il y avait toujours deux ou trois membres du cabinet de permanence. Leur responsabilité, c'était de suivre tout événement qui se serait déroulé dans notre département ministériel", dit-elle.

Des appels quotidiens, parfois des déplacements sur le terrain, sans compter une canicule ou une pandémie imprévue. Mais vacances riment aussi avec farniente et baignades, même si quand on est ministre, c'est parfois un peu compliqué de poser sa serviette n'importe où. "Je n'ai pas envie d'être photographiée par je ne sais quelle gazette people. J'ai toujours été dans un jardin avec une chaise longue et un bon livre. C'est le meilleur moment", explique Roselyne Bachelot. Les ministres sont attendus à Paris le 23 août pour leur rentrée des classes.

