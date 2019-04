publié le 22/04/2019 à 15:32

C'est un tweet qui aurait pu passer inaperçu. Samedi 20 avril, la secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées Sophie Cluzel a en effet écrit une liste non-exhaustive d'expressions et de termes employés dans le débat public qui n'ont pas leur place.



"La langue française compte plus de 32.000 mots ... Quand arrêterons-nous d’utiliser des mots blessants ou sexistes dans le débat public ou à s’échanger des insultes stigmatisant les autres !", a-t-elle déclaré avant de lister : "autiste, triso, schizo, débile profond et point G de Marseille".

Comme l'a repéré le HuffPost, si Sophie Cluzel ne nomme personne, elle fait implicitement référence à deux récentes déclarations qui ont fait polémique. La dernière en date étant celle du député La République en Marche des Hauts-de-Seine Jacques Marilossian, qui a qualifié samedi 20 avril Jérôme Rodrigues, de "débile profond".

Quelques minutes plus tôt sur BFMTV, Jérôme Rodrigues était interrogé en duplex depuis l'acte 23 des "gilets jaunes" à Paris. Ce dernier critiquait Emmanuel Macron, l'accusant d'avoir décalé son intervention télévisée du lundi 15 avril "par stratégie" et non en raison de l'incendie survenue à la cathédrale Notre-Dame. "Il devait annoncer [ses mesures à l'issue du grand débat] en début de semaine. Il ne l'a pas fait à cause d'un malheureux incendie dans une cathédrale, je trouve ça regrettable", avait-il dit, suscitant la colère de l'élu.

Pour le député LaRem Jacques Marilossian, les propos de Jérôme Rodrigues sont "d'une grande débilité" pic.twitter.com/PYYpc8sLkr — BFMTV (@BFMTV) 20 avril 2019

Sophie Cluzel pointe également du doigt Stéphane Ravier, sénateur du Rassemblement national. Lors d'une conférence organisée dans la cité phocéenne, ce dernier avait qualifié la sénatrice socialiste des Bouches-du-Rhône Samia Ghali de "point G de Marseille".



Des propos sexistes condamnés par plusieurs membres de la classe politique dont la secrétaire d'État en charge de l'Égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations Marlène Schiappa. Samia Ghali a annoncé sa volonté de porter plainte pour injure sexiste contre son collègue du Palais du Luxembourg.

[#balancetonporc] En colère et blessée en tant que femme, épouse et mère par les propos vulgaires et indécents de Stéphane Ravier. Jusqu’où se permettra t’il d’aller? Le sexisme est un délit. Je saisirai la justice. #stopsexisme #MeToo pic.twitter.com/0Z7LbVQmkr — Samia GHALI (@SamiaGhali) 19 avril 2019