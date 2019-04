et Sina Mir

publié le 20/04/2019 à 18:25

Ce 23e samedi de manifestations des "gilets jaunes" a conduit à une mobilisation plus forte que la semaine dernière. À 14 heures, il y avait officiellement 9.600 manifestants dans toute la France dont 6.700 à Paris.Dans la capitale, les interpellations étaient également en forte hausse : près de 200.





Place de la République, les forces de l'ordre sont intervenues parfois de façon très musclée dans la foule, aux abords de la place. Plusieurs feux de scooteurs et de véhicules, comme certaines blessures ont nécessité l'intervention des pompiers. Chiffre énorme, près de 17.000 contrôles ont été effectués ce samedi dans la capitale et notamment aux abords des gares.

"Je descendrais jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce que je meurs, mais je descendrais parce que ce système là, il faut absolument que ça change", a lancé une manifestante à notre reporter sur place.

À écouter également dans ce journal

Transport - Un grand nombre de stations de métro étaient fermées samedi (en raison des manifestations des gilets jaunes). La RATP avait choisi cette journée du 20 avril, et le week-end de Pâques, pour lancer son tout nouveau plan d'autobus. Une véritable révolution puisque 50 lignes ont été modifiées d'un seul coup, alors qu'elles n'avaient quasiment pas bougé depuis 60 ans.



Tennis - L'équipe de France de Fed Cup a égalisé 1 partout face à la Roumanie. Mal parties après la défaite de Christina Mladenovic, les Françaises sont revenues au score grâce à la victoire de Caroline Garcia. Chez les hommes, finale surprise dimanche à Monte-Carlo, qui opposera deux outsiders : l'italien Fabio Fognini au Serbe Dusan Lajovic.



Rugby - Le Stade Toulousain saura dimanche soir s'il accède à la finale de la Coupe d'Europe, la Champions Cup. Pour cela, il lui faudra battre les Irlandais du Leinster, les champions en titre. Plus de 2.000 supporters toulousains ont fait le déplacement à Dublin, où comme en France, la météo est exceptionnelle.