publié le 20/04/2019 à 22:28

"Suicidez-vous, suicidez-vous, suicidez-vous !". Voici les cris lancés samedi place de la République à Paris, par certains "gilets jaunes" rassemblés pour l'acte 23 des mobilisations. Dans une vidéo filmée par un journaliste de l'Obs et diffusée sur Twitter, on peut voir plusieurs manifestants scander ce message de haine à l'attention des forces de l'ordre.



Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner n'a pas tardé à réagir samedi en fin d'après-midi. Sur son compte Twitter, le ministre dénonce "une telle ignominie". "Soutien total à nos forces mobilisées, et à leurs familles. L'immense majorité des Français sait ce qu'elle leur doit.", a-t-il écrit.

Ce samedi place de la République à Paris, les forces de l'ordre ont dû intervenir parfois de façon très musclée dans la foule, aux abords de la place. Plusieurs feux de scooteurs et de véhicules, comme certaines blessures ont nécessité l'intervention des pompiers. Chiffre énorme, près de 17.000 contrôles ont été effectués ce samedi dans la capitale et notamment aux abords des gares.

Honte à ceux qui se sont livrés à une telle ignominie !

Soutien total à nos forces mobilisées, et à leurs familles.

L'immense majorité des Français sait ce qu'elle leur doit.https://t.co/B8HZYV96NQ — Christophe Castaner (@CCastaner) 20 avril 2019