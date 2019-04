publié le 20/04/2019 à 17:32

"Débile profond". C'est par ces mots que Jacques Marilossian a qualifié Jérôme Rodrigue samedi 20 avril en direct sur un plateau télé. Le député La République en Marche (LaRem) n'a visiblement pas aimé l'intervention de cette figure du mouvement des "gilets jaunes", qui a perdu l'usage de son œil droit lors d'une manifestation à Paris le 26 janvier.



Quelques minutes plus tôt sur BFMTV, Jérôme Rodrigues était interrogé en duplex depuis l'acte 23 des "gilets jaunes" à Paris. Ce dernier critiquait Emmanuel Macron, l'accusant d'avoir décalé son intervention télévisée du lundi 15 avril "par stratégie" et non en raison de l'incendie survenue à la cathédrale Notre-Dame. "Il devait annoncer [ses mesures à l'issue du grand débat] en début de semaine. Il ne l'a pas fait à cause d'un malheureux incendie dans une cathédrale, je trouve ça regrettable", a-t-il déclaré.

Pour Jacques Marilossian, ces propos relèvent donc d'une "débilité profonde". Et de s'expliquer : "Avant, le débile racontait ses débilités au café du coin et à 10 heures du soir, le patron lui disait rentre chez toi, ta femme t'attend. Là le débile du coin il tape ça sur internet et ça fait le tour du monde".

Pour le député LaRem Jacques Marilossian, les propos de Jérôme Rodrigues sont "d'une grande débilité" pic.twitter.com/PYYpc8sLkr — BFMTV (@BFMTV) April 20, 2019