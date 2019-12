Retraites : Xavier Bertrand juge la méthode d'Emmanuel Macron "catastrophique"

et AFP

Xavier Bertrand est catégorique. Le président de la région Hauts-de-France a qualifié la méthode de l'exécutif pour conduire sa réforme des retraite de "catastrophique", dans un entretien au Parisien, samedi 7 décembre. "On voit bien qu'il hésite entre pourrissement et passage en force, ou alors une réforme mi-figue mi-raisin qui n'en serait pas une", a-t-il continué.

L'ex-ministre du Travail, qui a quitté le parti Les Républicains en 2017, a mis directement en cause le président Emmanuel Macron. "Dans ce cas, Emmanuel Macron réformateur, c'est fini", a-t-il affirmé au quotidien français. "C'est grave, car les Français sont pourtant prêts à des mesures courageuses, mais ils veulent une réforme juste. Là, ils pensent qu'ils vont devoir travailler plus longtemps pour toucher moins de pension, et ça, c'est inacceptable."

"Quant à la méthode, catastrophique, elle restera comme un cas d'école d'amateurisme : c'est le président lui-même qui a semé le trouble en tergiversant sur l'âge pivot, puis en évoquant la "clause du grand-père". Il a réussi à faire peur à 30 millions d'actifs ! Il doit répondre à leur colère", a asséné le président du conseil régional.

Des nouvelles manifestations attendues ce mardi

Xavier Bertrand s'est tout de même dit favorable à une réforme des retraites, qui aurait comme base "le pouvoir d'achat" et qui certifierait aux retraités que leur niveau de vie ne baisserait pas.

De son côté, le gouvernement a fait face le 5 décembre à une mobilisation massive qui a réuni 806.000 personnes dans toute l'Hexagone, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Les syndicats ont appelé à une nouvelle journée de grèves et de manifestations mardi. Les transports publics, avec en ligne de front la RATP et la SNCF, ont réduit leurs services depuis jeudi.