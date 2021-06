Retraites : une réunion avec l'exécutif prévue "mi-juillet", annonce Yves Veyrier de FO

La CGT cheminots a lancé un appel à la grève à la SNCF jeudi 1er juillet, pour protester contre les suppressions de poste et le gel des salaires. L'UNSA et la CFDT transports appellent aussi à la grève ce week-end avec les TGV Ouigo. De son côté, Force ouvrière va participer au mouvement qui touchera ADP, les Aéroports de Paris.

Pour Yves Veyrier, le secrétaire général de la Confédération générale du travail FO, "ce n'est jamais le bon moment" pour lancer des grèves. Des mouvements sociaux en sortie de crise sanitaire d'autant plus importants, selon les syndicats, que le gouvernement a évoqué la remise sur la table de la réforme des retraites, un dossier explosif, avant la fin du quinquennat.

Le gouvernement voudrait avancer sur ce sujet brûlant. Selon Yves Veyrier, ce qui bloque les syndicats "c'est le principe même d'une réforme des retraites". Ce qui est défaillant pour le secrétaire FO "ce n'est pas le système de retraites pour se constituer un droit à la retraite ou pour équilibrer financièrement le système lui-même", mais bien "l'emploi, et les difficultés d'entrée dans l'emploi pour les jeunes".

Remettre la réforme des retraites sur la table est "socialement explosif"

Pour Yves Veyrier, le gouvernement se trompe de sujet car "la priorité c'est l'emploi". Il explique qu'il faut commencer "à garantir l'emploi" et au moins faire en sorte que l'économie produise des emplois de qualité, bien rémunérés pour résoudre "à la fois le droit à la retraite de chacun, ceux qui subissent des petites retraites (...) et on équilibrera le système dans son ensemble".

Au mois d'octobre, les cinq confédérations se sont adressées conjointement au Premier ministre et au président de la République pour les prévenir de ne pas remettre ce sujet à l'ordre du jour. Remettre la réforme des retraites sur la table est "socialement explosif". La priorité pour sortir de la crise sanitaire c'est "l'accès à l'emploi", estime Yves Veyrier.