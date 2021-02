et Marie-Pierre Haddad

publié le 14/02/2021 à 17:42

L'Inspection générale de la justice, saisie d'une enquête administrative contre trois magistrats du parquet national financier (PNF) ayant valu à Éric Dupond-Moretti des accusations de conflit d'intérêt, a remis ses conclusions à Jean Castex.

Après des semaines de polémique à l'automne, dans une affaire où il était soupçonné d'être juge et partie, Éric Dupond-Moretti avait annoncé qu'il laisserait Jean Castex décider des suites à donner à cette enquête administrative, lancée le 18 septembre à l'encontre de ces magistrats du parquet anticorruption, dont son ancienne cheffe Éliane Houlette.

L’Union syndicale des magistrats et le Syndicat de la magistrature ont porté plainte en décembre contre le garde des Sceaux devant la Cour de justice de la République (CJR) pour "prise illégale d’intérêt". Les deux principaux syndicats de magistrats lui reprochent, une fois devenu ministre, d’avoir ordonné à l’inspection générale de la justice de mener des enquêtes disciplinaires sur des magistrats dont Éric Dupond-Moretti ou ses clients s’étaient plaints avant sa nomination au gouvernement.

Éric Dupond-Moretti pourrait être mis en examen devant la CJR. Si tel est le cas, compte-t-il rester ministre ? "Quelques heures" après avoir été nommé ministre, rappelle Éric Dupond-Moretti, "des représentants des syndicats et non pas des magistrats ont parlé de guerre. Au fond, ils mettent en cause ma légitimité politique (...) Ma légitimité, je la tiens du président de la République qui m'a nommé sur propositions du premier ministre", explique-t-il.

Le 24 octobre dernier par un décret de déport au Journal Officiel, le garde des Sceaux a été officiellement écarté de toutes les affaires en lien avec vos anciennes activités d’avocat, au profit de Matignon et du premier ministre.