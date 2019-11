Réforme des retraites : "Il faut travailler plus longtemps" dit Sibeth Ndiaye sur RTL

Le président de la République Emmanuel Macron a affirmé que "le nouveau système qui commence en 2025 doit commencer équilibré. Cela veut dire que si le Conseil d'orientation des retraites (COR) nous dit qu'il manque 8-10 milliards, on devra travailler plus longtemps." Sur RTL, la porte-parole du gouvernement l'a confirmé : "Nous avons toujours été transparents sur le fait qu'il fallait travailler plus longtemps dans notre pays."

"Nous avons toujours été extrêmement clairs, explique Sibeth Ndiaye. Nous avons toujours dit que nous ne voulions évidemment pas baisser le pouvoir d'achat des retraités. Donc il ne s'agit pas de baisser les pensions. Il ne s'agit pas non plus de baisser le pouvoir d'achat des actifs. Donc on n'augmentera pas les cotisations."

"Il y a deux solutions possibles, selon la porte-parole du gouvernement. Vous pouvez allonger la durée de cotisation. Vous pouvez définir un nouvel âge à partir duquel vous pouvez partir à la retraite. Nous allons discuter dans des rencontres bilatérales à partir de la semaine prochaine. Le Premier ministre recevra les organisations syndicales les 24 et 25 novembre."

"Nous ne reculerons pas sur cette réforme des retraites, a rappelé Sibeth Ndiaye. Ce n'est pas juste pour le plaisir de faire une réforme. Nous avons un problème immédiat : ce système n'est pas équilibré. De toute façon, il faut réformer le système. Dans les 20 dernières années, on a réformé le système. Il faut refonder."