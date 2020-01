publié le 05/01/2020 à 13:48

"Si nous arrivons au pouvoir en 2022, nous retirerons cette réforme, et nous retirerons ce système à points". Et ce, en vue de "garantir et de pérenniser le système par répartition". Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, dimanche 5 janvier, Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national, s'est dit farouchement opposé à la réforme des retraites voulu par Emmanuel Macron et le gouvernement.

"Ce qui compte, c'est vos annuités, votre temps de travail et vos années de cotisations", a-t-il fait valoir. Pour l'eurodéputé, une chose est donc certaine : "Il faut combattre une réforme qui apparaît comme extrêmement injuste" pour des Français qui sont "attachés au pacte social qu'aujourd'hui Emmanuel Macron est en train de détricoter".

"Je ne lui demande pas de renoncer à sa retraite, je lui demande de ne pas saccager la retraite des Français", a ajouté encore l'élu RN qui estime que le président de la République "joue au casino avec l'argent des Français" et "prend la France pour une salle de marché".