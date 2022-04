Après plusieurs mois d'une longue campagne, les Français ont tranché. Près de 48,7 millions d'électeurs français étaient appelés aux urnes dimanche 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. Parmi eux, 102.993 Guyanais, dont 36,16% ont participé au scrutin.

Dans ce territoire d'Outre-mer, Jean-Luc Mélenchon a récolté la majorité des suffrages (50,59%) et arrive loin devant Marine Le Pen, qui a obtenu 17,66% des voix. Le trio de tête est complété par Emmanuel Macron : 14,22% des électeurs guyanais ont voté pour le président sortant.

Les autres candidats ne sont pas parvenus à passer la barre des 5%, à l'image d'Éric Zemmour qui décroche 4,39% des voix. La candidate des Républicains, Valérie Pécresse, obtient 2,78%, tandis que l'écologiste Yannick Jadot récolte 2,62% et Nicolas Dupont-Aignan 2%.

Tout en bas du classement se trouvent Anne Hidalgo (1,49%), Jean Lasalle (1,44%), Philippe Poutou (1,29%), Nathalie Arthaud (0,83%) et enfin Fabien Roussel (0,69%).

Mélenchon double son score par rapport à 2017

La Guyane est une région monodépartementale française située en Amérique du Sud et est la seule collectivité française d'outremer qui soit continentale. Ses compétences sont identiques aux régions métropolitaines et sont regroupées depuis 2015 dans le cadre d'une collectivité territoriale unique. Son organe délibérant est l'assemblée de Guyane.

En 2017, Emmanuel Macron est arrivé en tête du second tour, réunissant 64,89% des suffrages. Pourtant, au premier tour, ce sont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui sont arrivés en tête, avec respectivement 24,72% et 24,29% des voix. Emmanuel Macron est arrivé troisième avec 18,75% des suffrages. Quant à François Fillon, il a convaincu 14,66% des votants.

En 2021, la Guyane à élu a sa tête Gabriel Serville, qui est membre du parti Péyi Guyane, affilié à gauche.