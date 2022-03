Le président sortant souhaite adapter les impôts aux évolutions de la société. En cas de second mandat, Emmanuel Macron veut alléger la fiscalité des couples en union libre. Le président-candidat va proposer aux couples vivant en concubinage de déclarer et payer leur impôt sur le revenu en commun, selon une information du Parisien. Actuellement, seuls les couples mariés ou pacsés peuvent effectuer une seule et même déclaration.

Emmanuel Macron souhaite gommer la différence de traitement entre les couples mariés ou pacsés et les couples en union libre. Actuellement, deux personnes vivant en union libre doivent remplir séparément leur déclaration de revenus. S'il est réélu en avril, le président-sortant veut donc alléger la fiscalité des couples.

Les couples en union libre, c'est-à-dire qui ne sont ni pacsés ni mariés, pourront donc bénéficier du quotient conjugal en mutualisant leur déclaration de revenus. Cette mesure pourrait concerner 7 à 8 millions de personnes.

Une réduction de l’impôt sur le revenu d’environ 12 %

La mutualisation des déclarations de revenus permet de baisser le montant des impôts en cas d’écarts importants entre les revenus des deux membres du couple. Pour les mariés et pacsés, cette déclaration commune permet déjà de réduire l’impôt sur le revenu d’environ 12 %, selon Ouest-France.

Dans le camp Macron, on défend une mesure d'équité qui garantira qu'à revenus et composition familiale identique, tous les couples acquittent la même somme d’impôt. La déclaration commune restera toutefois une option.