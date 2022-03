La semaine dernière, lors d'une conférence de presse à Aubervilliers, Emmanuel Macron a présenté le programme avec lequel il brigue sa propre succession à la tête du pays. Le président-candidat a notamment évoqué la construction d'un métavers européen pour défendre les valeurs et la souveraineté européennes dans la bataille pour ce qui est souvent annoncé comme le futur de l'Internet mobile. Mais le volet numérique du candidat LREM comprend aussi des mesures liées à la cybersécurité, présentée comme "la grande menace de notre temps".

Parmi les propositions mises en ligne par l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron figure l'instauration d'un filtre anti-arnaques visant à protéger les internautes des nombreuses escroqueries qui prolifèrent en ligne. "Un filtre anti-arnaque avertira en temps réel tous les usagers d'Internet avant qu'ils ne se rendent sur un site potentiellement piégé", peut-on lire notamment.

Le député de la majorité présidentielle Éric Bothorel a apporté des précisions sur les contours de la mesure sur Twitter, jeudi 17 mars. Le parlementaire, impliqué dans les questions liées aux technologies lors du quinquennat, a travaillé sur cette proposition, indique BFMTV.

Un filtre facultatif basé sur une liste noire de sites identifiés comme malveillants

Ce filtre anti-arnaque est présenté comme "un dispositif de service public facultatif", explique Éric Bothorel. Ce sera à l'internaute de décider de l'activer ou non. L'idée est de "filtrer préventivement les adresses internet correspondant à des sites malveillants connus afin d’éviter qu’un internaute peu averti ne télécharge des logiciels infectés", à savoir des rançongiciels, virus, logiciels espions et dispositifs de phishing. Des sites qui se font passer pour des intermédiaires de confiance pour soutirer des données personnelles ou de l'argent aux victimes.

Éric Bothorel a indiqué à BFMTV que l'objectif était d'entraver les escroqueries les plus courantes pour réduire le volume des attaques massifs même si les attaques les plus sophistiquées resteraient hors de son périmètre. Le parlementaire a également donné plus de précisions sur son fonctionnement et sa mise en oeuvre.

Le système s'appuiera sur le filtrage par les DNS, l'outil qui permet de convertir les noms de domaine en adresse IP, pour dresser une liste noire des sites identifiés comme malveillants transmise aux fournisseurs d'accès à Internet. Lorsqu'un navigateur affichera un site dont l'adresse figure dans cette liste, un message d'avertissement s'affichera pour mettre en garde les internautes. Cette technique est déjà utilisée pour faire bloquer des sites Internet après une décision judiciaire dans les procédures de terrorisme ou les sites de paris sans agrément.

Le système serait d'abord expérimenté quelques temps avant un déploiement à grande-échelle en lien avec les fournisseurs d'accès à Internet. Une autorité indépendante serait créée pour contrôler les entrées et les sorties dans la liste noire. Le système utiliserait aussi les éléments remontés par les internautes auprès d'autres acteurs, comme les FAI, les navigateurs Web ou l'antenne CyberMalveillance, pour compléter la liste.