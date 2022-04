Présidentielle 2022 : Marine Le Pen ne veut pas d'Eric Zemmour dans son gouvernement

Non merci. Il ne faudrait pas effrayer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen aborde l'entre-deux tours avec une stratégie rassembleuse pour l'emporter face au président sortant Emmanuel Macron. Pour apparaitre la plus apaisée possible, Marine Le Pen a décidé de se débarrasser de certains soutiens qui pourraient se transformer rapidement en épouvantails pour les électeurs de gauche dont Eric Zemmour.

"J’ai toutes les équipes qu’il me faut. Je pourrais m’en constituer quatre ou cinq. Mon projet a été travaillé par des équipes, a expliqué sur France Inter la candidate qui a annoncé avoir déjà sélectionné son futur Premier ministre tout en refusant d'en dire plus. Sans doute une leçon apprise de 2017 où elle s'était rapprochée de Nicolas Dupont-Aignan. Eric Zemmour ? Hors de question. "Ce n’est pas une possibilité, il n’en a pas le souhait, moi non plus (...) J’ai exprimé nos divergences mais j’ai toujours concédé qu’il faisait partie du camp de ceux qui croient en la France", a-t-elle déclaré.

Une façon habile de tendre la main à l'électorat d'Eric Zemmour - ce dernier a appelé ses partisans à voter pour elle au second tour - tout en fermant la porte à celui qui fut son plus belliqueux rival pendant la campagne. Une stratégie politique qui a l'avantage d'éviter des d'inutiles tensions en interne.

Si elle ne veut pas parler de sa méthode pour aborder les législatives, "trop tôt" dit-elle, Marine Le Pen croit qu'elle bénéficiera d'une majorité lui permettant d'appliquer son programme. "Je crois à la cohérence des Français. Si je suis élue, c’est qu’il y a plus de 50% de Français qui ont voté pour moi. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne me donnent pas la capacité de gouverner en m'accordant une majorité aux législatives. Je souhaite mettre en œuvre un gouvernement d’union nationale", a-t-elle assuré.