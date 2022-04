INVITÉE RTL - Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron est "très mal élu", déplore Manon Aubry

La campagne présidentielle est arrivée à son dénouement ce dimanche 24 avril. Le président sortant, Emmanuel Macron, a largement été réélu face à la candidate d'extrême droite, Marine Le Pen. Certains n'hésitent pas à caractériser cette victoire d'illégitime.

Marine Le Pen "a accompli sa mission qui est de faire réélire un président de la République qui n'est pas apprécié dans le pays et qui, au final, est très mal élu", estime l'eurodéputée de La France insoumise, Manon Aubry, en référence au record d'abstention, au nombre de votes blancs et nuls mais aussi car "ce n'est pas un vote d'adhésion".

"Je pense aux Français qui se sont pincés le nez au bureau de vote et qui ont voté, non pas par adhésion mais par défaut", poursuit l'eurodéputée. "Cette élection n'a pas complètement soldé les grandes questions de société, n'a pas tranché un certain nombre de sujets majeurs parce que notre pays est divisé en trois blocs plus ou moins similaires : le bloc d'extrême droite raciste, le bloc libéral de Macron et un bloc populaire de gauche que nous avons incarné".