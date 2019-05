publié le 22/05/2019 à 16:26

Alors que le Rassemblement national devance la République En Marche (LaREM) selon un sondage BVA à quatre jours des élections européennes, le parti de Marine Le Pen fait face à ses détracteurs ce mercredi 22 mai. Une tribune signée par Richard Ferrand ainsi que cinq de ses prédécesseurs à la présidence de l'Assemblée nationale est publiée dans le Figaro pour dénoncer "l'ingérence intempestive de Steve Bannon, l'ancien stratège de Donald Trump", qui a multiplié les interviews pour encenser Marine Le Pen.



Selon Sébatien Chenu, député et porte-parole du Rassemblement National (RN), cette polémique n'a pas lieu d'être. "J'aurai aimé entendre Monsieur Ferrand quand Monsieur Erdogan est venu tenir un meeting en France avec des islamistes, on ne les a pas beaucoup entendu. Ils étaient où les présidents de l'Assemblée nationale ?", se demande-t-il avant de reprendre : "Ils étaient où quand Monsieur Obama est venu apporter son soutien à Emmanuel Macron? Ce délire complotiste, il va falloir qu'il s'arrête. Steve Bannon vient en Europe régulièrement et nous, nous revendiquons le droit de parler à tout le monde".

Sébastien Chenu est ensuite revenu sur le rôle que le Rassemblement National voulait jouer au Parlement européen, lui qui ne veut plus sortir de l'Europe : "Nous allons, a priori, passer de la place de huitième groupe d’opposition au Parlement européen à la place de troisième groupe. Cela veut dire que nous allons continuer à dire qu'un autre chemin est possible et que l'Europe des coopérations, des accords et des nations libres c'est possible. [...] Nous avons dénoncer une politique qui est nocive pour l'intérêt de nos populations et nous allons continuer parce qu'il est possible de faire autrement".