publié le 26/05/2019 à 23:37

En Bourgogne-Franche-Comté comme à l’échelle nationale, le Rassemblement National remporte les élections européennes, ce dimanche 26 mai. La liste portée par Jordan Bardella est arrivée en tête de ce scrutin avec 26,24%. La liste LaRem est arrivée avec 20,39% et EELV avec 11,61%.



Dans le Doubs (25), le RN est en tête avec 22,54% des voix. Il devance ainsi la liste LaRem qui a récolté 21,59% des voix et celle des Verts avec 13,84%.

Dans le Jura (39), le RN est en tête avec 24,55% des voix. Il devance ainsi la liste LaRem qui a récolté 20,29% des voix et celle des Verts avec 13,01%.

Dans la Haute-Saône (70), le RN est en tête avec 25,25% des voix. Il devance ainsi la liste LaRem qui a récolté 21,22% des voix et celle des Verts avec 10,06%.



Dans la Saône-et-Loire (71), le RN est en tête avec 22,54% des voix. Il devance ainsi la liste LaRem qui a récolté 21,59% des voix et celle LR avec 11,54%.



Dans l'Yonne, le RN est en tête avec 31,85% des voix. Il devance ainsi la liste LaRem qui a récolté 18,24% des voix et celle des Verts avec 9,83%.



Dans le Territoire du Belfort (90), le RN est en tête avec 27,11% des voix. Il devance ainsi la liste LaRem qui a récolté 19,09% des voix et celle des Verts avec 12,22%.



Dans le département des Côte-d'Or, le RN est en tête avec 23,86% des voix. Il devance ainsi la liste LaRem qui a récolté 22,46% des voix et celle des Verts avec 12,84%.



Dans le département de la Nièvre, le RN est en tête avec 28,01% des voix. Il devance ainsi la liste LaRem qui a récolté 19,44% des voix et celle des Verts avec 8,91%.



Lors des précédentes élections européennes, le mode de scrutin était différent et composé de 8 circonscriptions régionales. En 2014, la Bourgogne-Franche-Comté réunissait simplement la Bourgogne et la Franche-Comté, qui étaient dans la circonscription Est où la liste FN menée par Florian Philippot a emporté le scrutin avec 28,98% des voix.