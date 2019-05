publié le 22/05/2019 à 21:40

Les élections européennes sont dans toutes les têtes des politiques. Lors d'un passage à Marseille pour dénoncer le tourisme de masse et la pollution qu'il engendre, Jean-Luc Mélenchon a répondu à quelques questions à quatre jours scrutin.



"La mobilisation n'est pas là", a regretté le leader de La France insoumise. "On craint une abstention énorme (...) Les gens veulent montrer de cette façon-là (en ne votant pas) qu'ils sont contre le système, mais c'est ballot", a-t-il insisté.



Également interrogé sur les dernières déclarations de Marine Le Pen, selon qui la France insoumise serait devenue "la France islamiste" avec son "délire immigrationniste", Jean-Luc Mélenchon a dénoncé des "propos grotesques". "Elle n'a jamais été très maline, et cela ne s'arrange pas avec le temps", a-t-il ajouté, soulignant cette "espèce de fixette" de la présidente du Rassemblement national sur l'islam et les musulmans.

Quant à la volonté de Marine Le Pen de débaucher ces électeurs "fâchés mais pas fachos" venus à LFI, le député de Marseille a accusé le RN "de prendre beaucoup des mots et expressions" de la France Insoumise avant d'espérer que "le phénomène inverse se produise".