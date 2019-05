et Marie-Pierre Haddad

publié le 24/05/2019 à 08:45

"Ne vous laissez pas voler votre vote et cette élection". C'est le message martelé par Raphaël Glucksmann, tête de liste Place publique/PS aux européennes. "Ce n’est pas le match qui se rejoue. Il ne s’agit pas de faire barrage", a-t-il expliqué sur RTL, ce vendredi 24 mai.



"Jordan Bardella ira dans un petit groupe au Parlement européen. De la même manière qu'Emmanuel Macron ira dans un petit groupe ultra-libéral. L'enjeu est de savoir qui des sociaux démocrates et des conservateurs libéraux qui dominent l'Europe depuis 15 ans, va gagner ? (...) L’Europe décide de tout. Tout ce qui impacte notre quotidien", ajoute-t-il dans la dernière ligne droite de la campagne.

Interrogé sur la multiplication des listes à gauche avec celle de la France insoumise, des Verts, Générations et du Parti communiste. "J'y ai travaillé, j’ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai été les voir tous pour qu'on fasse qu'une seule liste. La vérité, c'est qu'on est très proche idéologiquement et sur les propositions mais la seule manière de faire en sorte que ces propositions gagnent à l'échelle européenne, c'est de voter pour nous", ajoute-t-il.

Et d'ajouter : "On a des alliés, Pedro Sanchez en Espagne, les Finlandais, les Hollandais... On a des alliés partout en Europe. Surtout, nous sommes à 15 sièges, à l'échelle européenne, d’inverser les rapports de force". Le Parti Populaire Européen (PPE), compte 217 eurodéputés sur 751, devrait perdre du terrain aux prochaines élections. Numéro deux au Parlement, le Parti socialiste européen (PSE) compte 186 députés.