Le RN a "la tête basse et les mains pleines de l'argent de la corruption", dit Aubry

publié le 23/05/2019

Alors que les électeurs français se rendent aux urnes ce dimanche pour les élections européennes, les candidats ne sont pas tendres en ces derniers jours de campagne. Mardi soir, Marine Le Pen n'a pas fait dans la nuance en qualifiant La France insoumise de "France islamiste", au "délire immigrationniste".



Invitée de RTL jeudi 23 mai Manon Aubry, tête de liste LFI aux européennes a déploré ces attaques. Marine Le Pen "se ridiculise". "Ce n'est pas à la hauteur du débat politique", a-t-elle regretté.

Et de citer "Tête haute et mains propres", le slogan jadis utilisé par Jean-Marie le Pen et le Front national. "S'agissant du Rassemblement national, je crois que l'on peut plutôt dire qu'ils ont la tête basse et les mains pleines de l'argent de la corruption, notamment de la Russie, et les mains sales du sang des exilés qu'ils renvoient en Méditerrané. Je ne m'abaisserai pas à commenter davantage que cela", a -t-elle conclu.