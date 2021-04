Réouverture des lieux fermés : les nuances du gouvernement

publié le 16/04/2021 à 16:59

Emmanuel Macron va-t-il tenir ses engagements concernant le retour progressif à la vie normale des Français, promis le 15 mai, lors de son allocution du 31 mars dernier ? Il faut savoir lire entre les lignes et constater qu'il y a certaines subtilités dans la communication du gouvernement, ces derniers jours.

Après avoir annoncé la réouverture des bars, restaurants mais aussi des lieux culturels, de loisirs, et établissements sportifs le 15 mai, on parle désormais plus de la mi-mai, ce qui permet à l'exécutif de s'offrir quelques jours de marge en cas de besoin. Concernant les terrasses et les musées, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, affirme, ce vendredi 16 avril, que seuls "certain(e)s" d'entre eux et d'entre elles rouvriront leurs portes au public à cette date.

Emmanuel Macron a annoncé l'idée d'ouverture de ces lieux en fonction des régions, avec des étapes différentes, espacées de trois semaines, jusqu'au mois de juillet. Dans la "réouverture progressive" annoncée par le gouvernement, le vrai mot qu'il faut entendre c'est bien "progressive" et non "réouverture".