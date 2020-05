Réouverture des écoles : le temps des enfants sera divisé en 4, d'après Macron

publié le 05/05/2020 à 15:37

Emmanuel Macron fait le point sur le retour à l'école. À quelques jours du déconfinement programmé le lundi 11 mai, le chef de l'État se trouvait dans une école primaire, à Poissy, ce mardi 5 mai. Il a notamment répondu à des questions pour tenter d'apaiser les inquiétudes concernant cette rentrée scolaire, très contestée par certains élus et des parents d'élèves.

Après avoir félicité le travail des enseignants qui se sont déplacés physiquement pour faire cours aux enfants de soignants et personnels essentiels, comme les forces de l'ordre, pendant le confinement, Emmanuel Macron s'est adressé aux élus inquiets. "Je comprends l'angoisse des maires, il faut leur laisser du temps et de la souplesse", a affirmé le chef de l'État.

Emmanuel Macron a insisté sur le fait que la période qui s'ouvrirait le 11 mai serait une phase de "retour progressif et concerté" à l'école."Nous rouvrons prudemment", a martelé le chef de l'Etat qui a appelé à une responsabilité collective.

Il a également évoqué plusieurs temps pour les enfants avec un temps d'école, un temps d'étude dirigée, un temps de vie pédagogique non scolaire avec du sport, de la culture et du civisme et enfin un temps à la maison, à distance. Ces règles seront applicables dès les premiers jours du déconfinement.