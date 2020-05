Coronavirus : non, l’Allemagne n’a pas reporté le retour en classe

publié le 04/05/2020 à 09:18

Notre géographie évolue. Au départ de l’épidémie, on se comparait en permanence à l’Italie, aujourd’hui c’est à l’Allemagne. Et on diffuse des intox montrant que Berlin est plus raisonnable que nous en matière d’après confinement.

"L’Allemagne avec 4 fois moins de morts retarde l’ouverture des écoles, qu’est-ce qu’on attend ?", peut-on lire sur Twitter. Un peu plus loin : "Vu ce qu’il se passe en Allemagne, ils ont raison", "Report de la rentrée des classes, voilà des gens raisonnables !" Toute une série de messages censés montrer à quel point Angela Merkel écoute les scientifiques, au contraire du gouvernement français qui nous fait courir à la catastrophe.

Nous ne jugerons pas le fait de rentrer en classe dans une semaine mais là où nous pouvons prendre part au débat c’est en vous disant : non, l’Allemagne n’a pas reporté son retour en classe. C’est plus nuancé, et à l’heure où nous parlons, des collégiens se préparent à reprendre le chemin de l’école.

La parole de Merkel mal interprétée

Le site internet Atlantico mais également le très classique Financial Times ont sorti des articles les 30 avril et 2 mai titrant sur le report de la rentrée des classes annoncé par la chancelière. Lors d’une réunion le 30 avril avec les responsables des seize Länders, les régions qui composent le pays, une annonce sur la reprise des cours devait avoir lieu... Sauf que cette même annonce a été reportée au 6 mai. Conclusion : si elle retarde autant, la rentrée ne se fera pas tout de suite.

Or, les Länders ont des pouvoirs très étendus et certains ont déjà ramené des élèves en classe, comme en Rhénanie du Nord Westphalie, en Rhénanie Palatinat, à côté de la frontière française ou dans la capitale Berlin.

Seuls les élèves en fin de cycle ont repris. Les plus grands comme on dit dans les réunions parents d’élèves. Ceux en dernière année de lycée ou de collège sont déjà rentrés en Bavière. Même chose pour la dernière année de primaire. Par contre, là où la question se pose, c’est pour les classes d'écoles maternelles qui ne sont pas encore rentrées. Les plus âgés respectent plus facilement les règles sanitaires.

Ensuite le 6 mai, il y aura bien une décision sur les écoles. Mais on ne peut pas dire que la rentrée est reportée puisque certains collèges ou lycées ont déjà rouvert leurs portes.