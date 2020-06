Coronavirus : "Il faut tenir le cap de la baisse des impôts", affirme Bruno Le Maire sur RTL

publié le 02/06/2020 à 08:22

Quels impacts aura la crise du nouveau coronavirus sur les ménages ? Invité ce mardi matin, Bruno Le Maire a fait une série d'annonces sur RTL mentionnant notamment une chute de la croissance "de 11% en 2020". Le ministre de l'Économie a expliqué que "le choc économique est extrêmement brutal" en France.



"Je n'ai jamais caché que le plus dur était devant nous. Le plus dur du point de vue social et économique est devant nous", a rappelé le ministre. Malgré ce déficit de 11%, Bruno Le Maire a déclaré que le cap de la baisse des impôts "doit être tenu". "Il faut tenir le cap de la baisse des impôts pour les ménages", a-t-il martelé en précisant que "le défi principal de l'économie française est le même en 2020 qu'en 2017, c'est relancer la compétitivité constante".

"Nous allons surmonter", la crise de coronavirus "parce que nous avons une stratégie : soutien au secteur, accompagnement des salariés, modernisation de notre tissu productif", a conclu le ministre.