Impôts : "Il n'est pas question de les augmenter", assure Bruno Le Maire sur RTL

publié le 02/06/2020 à 09:12

Les impôts vont-il augmenter à cause de la crise du coronavirus ? "Il n'y aura pas et il ne peut pas y avoir d'augmentation d'impôts sur les ménages français", a assuré Bruno Le Maire à l'antenne de RTL ce mardi 2 juin. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, une hausse d'impôts "serait totalement contradictoire avec notre volonté de relancer la consommation, la demande et l'économie française".

Défendant un principe selon lequel, "il faut avoir les idées les plus simples et les plus justes possibles", Bruno Le Maire explique que la France dispose d'une "fiscalité très lourde" et d'un "niveau de prélèvements obligatoires parmi les plus élevés de tous les pays développés". "Le bon sens n'est pas de continuer à accroître la pression fiscale sur les Français (...) mais de baisser les impôts sur les ménages. Il n'est pas question pour nous de les augmenter", a répété le ministre.

Évoquant l'inquiétude des Français face à la dette, Bruno Le Maire explique qu'il faudra la rembourser, "mais on ne la rembourse pas par l’augmentation des impôts mais par l'augmentation de la croissance". Le ministre a par ailleurs anticipé une récession de "11% pour l'année 2020", tout en insistant sur sa "conviction absolue que nous allons rebondir en 2021".