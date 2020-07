Bachelot à la Culture : après l’Écologie, la Santé et les Sports, elle fait son retour

publié le 07/07/2020 à 11:47

Parmi les surprises de ce nouveau gouvernement, un retour. Roselyne Bachelot, qui paraissait définitivement retirée de la vie politique, s'est emparée du ministère de la culture, lundi 6 juillet.

Ancienne députée, eurodéputée et trois fois ministre, notamment à l'Écologie sous Jacques Chirac et à la Santé et aux Sports sous Nicolas Sarkozy, elle s'était depuis reconvertie en chroniqueuse télé et radio, notamment aux Grosses Têtes sur RTL.

Elle est la première à avoir pris ses fonctions après l'annonce du nouveau gouvernement, au terme d'une passation de pouvoir express avec Franck Riester, devenu ministre chargé du Commerce extérieur.

"L'urgence absolue en ce début d'été sera d'aider à la remise en route et en état des lieux de cultures : festivals, théâtres, musées, cinémas et lieux historiques, a affirmé la nouvelle ministre, c'est quasiment une question de vie ou de mort pour tant de personnes, emplois directs et emplois périphériques".