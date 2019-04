publié le 25/04/2019 à 19:32

La mesure était annoncée depuis quelques jours, elle a été confirmée par le chef de l'État lors de sa conférence de presse de ce jeudi 25 avril : les retraites de moins de 2.000 euros seront réindexées au 1er janvier 2020. "En la réindexant sur l'inflation à partir de 2020, la progression des pensions sera plus rapide l'an prochain", avait déjà dit Emmanuel Macron le 10 décembre dernier. Ce jeudi, il a également affirmé qu'il n'y aurait "plus de sous-indexation des retraites en 2020".



Mais concrètement, quels retraités bénéficieront de cette mesure ? Tous ceux dont la pension s'élève donc à moins de 2.000 euros. Une mesure qui est loin de satisfaire les principaux intéressés. L'un d'entre eux se disait persuadé, sur RTL, que de toutes façons, l'effet de cette mesure sera moindre en terme de pouvoir d'achat, car selon lui, l'inflation mesurée par l'Insee qui servira de base à la réindexation ne correspond pas à la réalité.



D'autres, dont la pension est légèrement supérieure à 2.000 euros, confiaient aussi leur déception et un sentiment d'injustice. Car à l'arrivée l'an prochain, 30% des retraités ne seront pas concernés par le geste annoncé par Emmanuel Macron, en raison de leur pension située au-dessus du seuil des 2.000 euros.