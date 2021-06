Régionales : pour Darmanin une victoire du RN poserait une "marque satanique"

publié le 11/06/2021 à 12:12

Pour sauver le candidat de la majorité présidentielle en Bourgogne-Franche-Comté, Darmanin fait dans l'innovation. Le ministre de l'Intérieur, en déplacement à Dijon, a adressé une nouvelle salve de critique au Rassemblement national, celle-ci particulièrement étonnante.

Estimant, comme le rapporte Le Figaro, que l'arrivée au pouvoir du parti de Marine Le Pen serait lourde de conséquences pour l'attractivité d'une région, Gérald Darmanin déclare : "Il y a une volonté que le Rassemblement national ne gagne jamais une région. On voit bien la marque satanique que représenterait une victoire du RN".

Et de développer la nature de cette "marque satanique" : "Si un territoire est dirigé par un parti extrémiste, pensez-vous que les investisseurs étrangers viendront davantage ? Non. Ils iront dans un endroit plus acceptable".

"Il faut que LaREM arrête d'insulter l'opposition"

L'attaque a rapidement fait réagir la présidente du parti, Marine Le Pen, qui déclare se sentir insultée par de tels propos. "Il faut que LaREM garde son calme et arrête d'insulter l'opposition, parce que ça pose un problème démocratique", estime-t-elle. "Jean Castex doit maintenant rappeler ses ministres à l'ordre et à la déontologie", demande de son côté Jordan Bardella, candidat RN en Île-de-France.

Selon les sondages, le RN Julien Odoul, dont les propos sur le suicide paysan ont suscité une vive polémique la semaine dernière, devance au premier tour la sortante PS Marie-Guite Dufay, qui pâtit d'une gauche divisée, et le candidat LR Gilles Platret, qui a le soutien de Nicolas Dupont-Aignan (DLF). Le maire LREM de Nevers Denis Thuriot arrive en quatrième position et serait en capacité de se maintenir.