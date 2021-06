Régionales : "Marine Le Pen est une ennemie de la République", assure Julien Bayou

Il est la tête de liste de son parti en Île-de-France pour les élections régionales. Julien Bayou, secrétaire national d'Europe-Écologie-les-Verts, est venu soutenir les candidats de son parti, à trois jours du premier tour des élections régionales.

Il en a profité pour attaquer le Rassemblement national, qui pourrait remporter la région PACA et même les Hauts-de-France dans les prochaines semaines : "Il reste 24 heures de campagne, j'appelle tous les électeurs à soutenir les écologistes partout. Dimanche soir (20 juin), nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour battre l'extrême droite, qui est une ennemie de la démocratie. La violence, la menace, les masculinistes, les tireurs isolés qui s'en prennent aux gendarmes, c'est l'extrême droite", a déclaré Julien Bayou sur RTL.



L'écologiste s'en est aussi pris au gouvernement qui "valide ses thèses, le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'elle était trop molle parce qu'elle n'aurait pas un problème avec l'islam".



Quant au score des Verts aux régionales, Julien Bayou croit en les chances de son parti : "Sur le papier, toutes les régions sont gagnables. Yannick Jadot en 2019 était donné à la moitié du score qu'il a réalisé, donc chaque voix compte."



Je suis gêné avec l'idée de vaccination obligatoire. Julien Bayou, secrétaire national d'EELV

Le candidat à Paris a ensuite discuté de plusieurs sujets dont la vaccination qu'Olivier Véran veut rendre obligatoire pour les soignants dans les Ehpad : "Je suis gêné avec l'idée de vaccination obligatoire. Je souhaite que le plus de monde possible se fasse vacciner mais il me semble que la question de la rendre obligatoire peut être contre-productive et l'adhésion vaccinale a progressé quand on a vu que les pays où les gens étaient vaccinés pouvaient reprendre un semblant de vie normale, c'est le meilleur ambassadeur."