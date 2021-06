Régionales : Guérini "ne croit pas" que les ministres battus devraient démissionner

Invité sur RTL au lendemain des élections régionales et départementales, le délégué général dans la République en Marche Stanislas Guerini "ne croit absolument pas" que les ministres qui ont échoué doivent quitter le gouvernement.

"Je pense que quand on va au combat électoral, quand on confronte ses idées ou l'action de ce gouvernement avec les électeurs, on ne perd jamais. Et c'est la noblesse de la politique que d'avoir le courage de pouvoir le faire. Je ne vois pas pourquoi il y aurait cette règle-là, que quand on est allé se présenter devant les électeurs, qu'on a porté des idées et des convictions, alors on devrait forcément être sanctionné pour cela", a plaidé le délégué général de LaREM.

En effet, le constat est rude pour le Parti présidentiel, qui a fait 7% à l'échelle nationale. Un chiffre que conteste Stanislas Guerini. "On ne va pas faire la bataille arithmétique ce matin, mais ce chiffre est complètement faux. Il prend en compte des régions y compris où on ne figurait pas au deuxième tour, donc quand vous mettez des 0 dans la moyenne, évidemment ça baisse", plaide le délégué général qui situe LaREM plutôt "au niveau (des chiffres) que nous avons réalisé au premier tour, je ne vous cache pas qu'ils m'ont déçu, mais c'était plutôt autour de 12%", conclut-il.